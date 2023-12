Guyana: elicottero militare con sette persone a bordo scomparso non lontano dal confine col Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa della Guyana (Gdf) sono impegnate nella ricerca di un elicottero dell'esercito che ha fatto perdere il segnale mercoledì sera quando si trovava a circa 30 miglia dal confine con il Venezuela. A bordo dell'apparecchio, un Bell 412Epi acquistato pochi mesi fa, si trovavano sette persone, tra cui due dei piloti più anziani della forza, e diversi altri alti ufficiali. Le ricerche, condotte in una zona di non facile agibilità per la densa vegetazione, sono state sospese nella notte e riprenderanno all'alba di oggi. Intervistato dalla testata locale "News Room", il capo di brigata Omar Khan, ha detto che il segnale di emergenza ricevuto dal velivolo sembra suggerire un atterraggio di emergenza. Al tempo stesso, Khan ha detto che al momento "non ci sono informazioni che dimostrino la presenza di un volo di aerei venezuelani nella zona". L'elicottero è scomparso in una zona compresa tra Eteringbang e Arau, località che si trovano ad ovest del fiume Esequibo, nel Territorio Esequibo che il Venezuela ha nei giorni scorso deciso di rendere un nuovo Stato della federazione. (Res)