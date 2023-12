Regno Unito: si dimette sottosegretario per l'Immigrazione Jenrick

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato per l'Immigrazione del Regno Unito, Robert Jenrick, ha rassegnato le dimissioni affermando che la legislazione di emergenza del governo sulla politica di deportazione dei richiedenti asilo in Ruanda "non è sufficientemente ampia". Come riporta la stampa britannica, secondo Jenrick sono necessarie "tutele più forti" per porre fine "alla giostra di sfide legali che rischiano di paralizzare il sistema". Nella sua lettera di dimissioni indirizzata al primo ministro Rishi Sunak, Jenrick ha affermato che quest'ultimo si è "avvicinato alla mia posizione" con la legislazione di emergenza. "Tuttavia, non sono in grado di far passare la legislazione attualmente proposta alla Camera dei Comuni poiché non credo che ci offra le migliori possibilità di successo", ha aggiunto. Jenrick ha osservato che il disegno di legge è "un trionfo della speranza sull'esperienza". In risposta, il primo ministro ha descritto le dimissioni del sottosegretario come "deludenti" e "basate su un malinteso della situazione". "Il governo ruandese è stato chiaro che non accetterebbe che il Regno Unito basi questo piano su una legislazione che potrebbe essere considerata in violazione dei nostri obblighi di diritto internazionale" ha detto Sunak. (Rel)