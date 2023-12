Germania: ministro Finanze Lindner pone in dubbio investimenti sovvenzionati da governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, pone in dubbio gli investimenti infrastrutturali sovvenzionati dal governo federale, soprattutto nei settori dei semiconduttori, delle batterie e dell'idrogeno, al fine di ottenere risparmi nei conti pubblici. Intervistato dal settimanale “Wirtschaftswoche”, il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha affermato di non credere che la Germania debba promuovere queste industrie con dei sussidi, come invece sostengono il cancelliere Olaf Scholz del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) e il ministro dell'Economia e della Protezione del clima Robert Habeck, esponente dei Verdi. In merito alle sovvenzioni statali per la costruzione a Magdeburgo di una fabbrica del gruppo statunitense per i microchip Intel, Lindner ha osservato che si tratta di “dichiarazioni d'intenti a lungo termine”. Tuttavia, ha evidenziato il ministro delle Finanze tedesco, “indipendentemente da questo singolo caso, nel medio e nel lungo periodo non sono convinto che la Germania possa garantire la sua competitività, prosperità e sicurezza sociale attraverso i sussidi”. Il Paese ha, invece, bisogno di catene di approvvigionamento resilienti e, in particolare, di ridurre i rischi nelle attività con la Cina. Per Lindner, “non importa se i semiconduttori provengono dagli Stati Uniti, dall'Irlanda o dalla Germania: l'ideale sarebbe che arrivassero da fonti diverse”. Secondo il presidente della Fpd, sarebbe “sciocco” credere che in Germania debbano esserci “tutti i settori e tutti gli anelli della catena del valore”. (segue) (Geb)