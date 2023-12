Germania: ministro Finanze Lindner pone in dubbio investimenti sovvenzionati da governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, “le condizioni di localizzazione” nel Paese sono “peggiorate drammaticamente”. Ora, il ministro delle Finanze tedesco vuole ottenere non soltanto il consolidamento del bilancio, ma anche una serie di provvedimenti per la “dinamizzazione dell'economia”. Allo stesso tempo, Lindner ha ribadito di essere contrario sia a un aumento delle tasse sia a una nuova sospensione del “freno all'indebitamento” nel 2024. Si tratta del vincolo di bilancio previsto dalla Costituzione della Germania, disattivato dal 2020 al 2023 per finanziare la risposta alla crisi del Covid-19. Il governo tedesco ha recentemente chiesto al Bundestag l'autorizzazione a sospendere questo strumento nell'anno che sta per concludersi, a seguito della crisi dei conti pubblici aperta dalla sentenza della Corte costituzionale federale (Bverfg) sul fondo per il clima e la trasformazione (Ktf). Lindner ha, infine, proposto di tagliare la spesa per le politiche sociali, scontrandosi con l'opposizione di Spd e Verdi. (Geb)