Governo: Calenda, ieri vera Caporetto, ma da sinistra solo sceneggiata su La Scala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Ieri mentre l'accordo con l'Albania si rivelava un inutile bluff a fini propagandistici; la Meloni si autodefiniva Rambo; l'Assemblea dell'Ilva sanzionava la fine della fabbrica; il salario minimo veniva mandato in soffitta dal governo (senza proporre alcuna alternativa); i dati presentati da Upb sulla spesa del Pnrr certificavano un disastro senza precedenti... la sinistra, con un blitz a sorpresa, ha deciso di portare l'attacco al cuore de 'La Scala'", scrive su X il leader di Azione, Carlo Calenda. "Con un'audace manovra a tenaglia coordinata Sala e Landini (Anpi e Cgil al seguito) hanno deciso, in nome dell'antifascismo, che mai si sarebbero seduti accanto a Ignazio La Russa, che, in quanto presidente del Senato presenzierà alla prima scaligera. A risolvere questa indegna pantomima ci ha pensato la senatrice Segre che ha riportato tutti i 'bimbi' riottosi a sedersi dove devono, sulla base non delle valutazioni personali, ma del ruolo istituzionale. Ieri è stata una vera 'Caporetto' per la propaganda del governo, ma la sinistra è riuscita ancora una volta a distrarre l'attenzione da ciò che conta ed è concreto e a fare una clamorosa sceneggiata che gli si è ritorta puntualmente contro. Il campo largo? qui il problema è il campo adulto. E Meloni ringrazia", conclude. (Rin)