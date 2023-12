Medio Oriente: "The Times", Marina britannica potrebbe fornire aiuti a Gaza dopo controlli sugli armamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le navi della Marina militare del Regno Unito potrebbero consegnare direttamente aiuti a Gaza. A riportare la notizia il quotidiano "The Times", spiegando che il ministro della Difesa britannico, Grant Shapps, si è recato ieri in Israele nel tentativo di trovare un modo per fornire sostegno a Gaza, dove la mancanza cibo, carburante e forniture mediche hanno raggiunto livelli critici a seguito degli intensi bombardamenti israeliani. Shapps è stato accompagnato dall'ammiraglio Tony Radakin, capo dello stato maggiore della Difesa. Oggi Shapps e Radakin incontreranno Yoav Gallant, ministro della Difesa israeliano, e il maggior generale Ziad Hab al-Reeh, ministro dell'interno dell'Autorità palestinese in Cisgiordania, per elaborare un piano sugli aiuti. "Sappiamo che la quantità di aiuti che sta arrivando a Gaza è limitata. Ma Israele vuole avere la certezza totale che gli aiuti sono privi di armi e non è necessario rivederli", ha detto Shapps. "Come possiamo fondamentalmente scuotere la situazione e raggiungere un livello di aiuti che è davvero necessario per rispondere alla crisi umanitaria?", ha aggiunto il ministro. (Rel)