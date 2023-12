© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Casoria sono intervenuti in via Guglielmo Marconi per l’incendio di un’agenzia di pompe funebri. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Sono in corso indagini in corso per chiarire dinamica, non si esclude la matrice dolosa. (Ren)