Russia: Commissione elettorale, procedura per presidenziali in nuove regioni sarà diversa da tutto il Paese

- Le elezioni presidenziali della Federazione Russa nelle regioni di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson si terranno secondo una procedura diversa da quella di altri enti territoriali del Paese. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa la presidente della Commissione elettorale centrale russa, Ella Pamfilova. "Se la prendiamo (la decisione di tenere le elezioni presidenziali russi nei nuovi territori), allora il passo successivo sarà decidere la procedura per le elezioni che si terranno. Naturalmente, sarà diversa in qualche modo (...) dal voto (in altri enti territoriali)", ha detto Pamfilova ai giornalisti. (Rum)