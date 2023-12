Francia-Algeria: premier Borne, rivisitazione accordo bilaterale è "all'ordine del giorno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una rinegoziazione dell'accordo franco-algerino del 1968, che prevede delle agevolazioni per i cittadini dell'Algeria in termini di circolazione, soggiorno e lavoro in Francia, "è all'ordine del giorno". Lo ha detto la premier francese Elisabeth Borne in un'intervista rilasciata il quotidiano "Le Figaro". "Abbiamo delle richieste, così come ne ha il governo algerino", ha affermato Borne. In Francia molti esponenti di destra chiedono una rivisitazione dell'accordo, giudicato troppo favorevole ad Algeri.(Frp)