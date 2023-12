Regno Unito: prezzi case aumentati dello 0,5 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi delle case nel Regno Unito sono aumentati dello 0,5 per cento tra ottobre e novembre, e sono scesi di un modesto 1 per cento rispetto all'anno precedente. È quanto emerge dai dati della banca Halifax, a ulteriore prova di un mercato immobiliare resiliente nonostante le difficoltà economiche. Come riferisce il quotidiano "Financial Times", Halifax ha affermato che i prezzi "hanno resistito meglio del previsto". "La resilienza osservata nei prezzi delle case nel corso del 2023 continua a essere sostenuta da una carenza di immobili disponibili, piuttosto che da un significativo rafforzamento della domanda degli acquirenti". (Rel)