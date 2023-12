Migranti: "Telegraph", Ruanda avrebbe annullato accordo con Regno Unito se Londra fosse uscita da Cedu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Ruanda si sarebbe ritirato dall'accordo con il Regno Unito che prevede la deportazione dei migranti illegali se Londra avesse rinunciato alle leggi internazionali sui diritti umani. Come riferisce il quotidiano "The Telegraph", Vincent Biruta, ministro degli Esteri del Ruanda, ha affermato che il Paese non sarebbe stato in grado di portare avanti la partnership "senza un approccio legale da parte del Regno Unito". Tale dichiarazione è arrivata a poche ore dalla pubblicazione del disegno di legge in questione, duramente criticato dai parlamentari britannici più schierati a destra perché non concede al governo di Londra il potere di ignorare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu).Il disegno di legge, che sarà presentato oggi al Parlamento, conferisce ai ministri il potere di disapplicare alcune componenti della legge sui diritti umani nelle richieste di asilo, costringendo il richiedente a portare il caso direttamente alla corte di Strasburgo. Tuttavia, l'accordo, non arriva al punto di respingere del tutto la giurisdizione della Cedu, come avevano chiesto i parlamentari più intransigenti, tra cui l'ex ministra dell'Interno Suella Braverman. Biruta ha dichiarato: "È sempre stato importante sia per il Ruanda che per il Regno Unito che il nostro partenariato sullo stato di diritto soddisfi i più elevati standard del diritto internazionale e imponga sia al Regno Unito che al Ruanda l'obbligo di agire legalmente". "Senza un comportamento legittimo da parte del Regno Unito, il Ruanda non sarebbe in grado di portare avanti il partenariato su migrazione e sviluppo economico", ha concluso il ministro degli Esteri. (Rel)