Cina: esportazioni aumentate per la prima volta in 7 mesi a novembre

- Le esportazioni della Cina sono aumentate dello 0,5 per cento su base annua a novembre, segnando il primo incremento da sette mesi. Lo si apprende dai dati doganali pubblicati oggi, che certificano un valore delle spedizioni pari a 292 miliardi di dollari. La performance del mese scorso ha invertito il calo del 6,4 per cento di ottobre e superato la crescita dello 0,4 per cento attesa dal fornitore cinese di dati finanziari Wind. Nello stesso periodo, le importazioni si sono attestate a 223,5 miliardi di dollari, in calo dello 0,6 per cento rispetto all’aumento del 3 per cento di ottobre e al di sotto di una crescita attesa al 3,5 per cento. Il surplus commerciale nel mese di novembre è stato di 68,3 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 56,5 miliardi di dollari registrati a ottobre. (Cip)