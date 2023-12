Cina: importazioni greggio diminuite del 9,2 per cento annuo a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le importazioni cinesi di greggio sono diminuite del 9,2 per cento su base annua a novembre. Lo indica l’Amministrazione generale delle dogane, precisando che il mese scorso la Cina ha importato 10,33 milioni di barili al giorno, il tasso più basso da luglio e in calo rispetto agli 11,53 milioni di barili al giorno importati a ottobre. Dall’inizio dell’anno, la Cina ha importato 515,65 milioni di tonnellate di greggio, in aumento del 12,1 per cento su anno. La performance del mese scorso è da imputarsi agli elevati livelli delle scorte, ai deboli indicatori economici e al conseguente rallentamento degli ordini da parte delle raffinerie indipendenti. Le elevate importazioni di greggio nel corso dell’anno hanno infatti consentito l’accumulo di grandi scorte di greggio onshore, che al 2 novembre erano stimate a circa 958 milioni di barili. (Cip)