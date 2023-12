Cina-Myanmar: ministro Esteri Wang, “auspichiamo riconciliazione nazionale quanto prima”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina auspica che il Myanmar raggiunga “la riconciliazione nazionale quanto prima e che porti avanti il processo di trasformazione politica”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, al termine di un incontro avuto ieri a Pechino con l’omologo birmano, Than Swe. La Cina non ha mai interferito nelle questioni interne al Myanmar, che considera “un amico fraterno”: Pechino auspica dunque di rafforzare gli scambi in vari settori, dedicando particolare attenzione alla cooperazione tra le forze di polizia per sradicare le frodi nel settore delle telecomunicazioni, ha detto Wang. I colloqui hanno anticipato l’ottava riunione dei ministri degli Esteri del meccanismo di Cooperazione Lancang-Mekong (Lmc), che sarà presieduta oggi a Pechino da Wang e Than Swe. (Cip)