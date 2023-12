Malesia: governo studia nuovo piano per lavoratori a basso reddito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova politica salariale, rivolta alle piccole e medie imprese che costituiscono la grande maggioranza della forza lavoro della Malaysia, sarà attuata gradualmente e si propone di integrare la politica salariale minima esistente. La Malesia ha introdotto il salario minimo nel 2012 e da allora ha aumentato la soglia salariale per i lavoratori della categoria più bassa. Il salario minimo attuale è di 1.500 ringgit al mese. Tuttavia, Rafizi ha dichiarato che la politica ha anche portato a una compressione dei salari nel corso degli anni, causando uno stallo dei salari tra i lavoratori specializzati e semispecializzati. I salari medi per i laureati provenienti dall'istruzione terziaria che entrano nel mercato del lavoro sono diminuiti del 21,4 per cento, da 2.066 ringgit al mese nel 2019, prima della pandemia di Covid-19, a 1.624 ringgit nel 2022. (Fim)