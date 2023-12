Perù: ex presidente Alberto Fujimori scarcerato dopo 16 anni di reclusione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte interamericana dei diritti umani aveva chiesto alle autorità del Perù di sospendere la "immediata scarcerazione" dell'ex presidente Fujimori, così come disposto martedì dal Tribunale costituzionale. La Cidh chiedeva di poter prima verificare l'esistenza dei presupposti legali per la scarcerazione, una volta letta nel dettaglio la sentenza, in modo da garantire "l'accesso alla giustizia" per le "vittime dei casi di Barrio Altos e La Cantuta", episodi cui si riferiscono i crimini contro l'umanità che sono costati 25 anni di carcere a Fujimori. L'organismo giudiziario panamericano teme infatti che una volta consegnato Fujimori ai domiciliari, si leda irrevocabilmente il diritto delle vittime a veder soddisfatta la richiesta di giustizia per questo tipo di reati. Si tratta dell'ultimo di una complicata vicenda legale. (segue) (Brb)