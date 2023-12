Perù: ex presidente Alberto Fujimori scarcerato dopo 16 anni di reclusione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre, i legali di Fujimori hanno però presentato un nuovo ricorso puntando ad ottenere - "per motivi di salute" - l'habeas corpus. Richiesta accolta dal Tribunale costituzionale, che a fine mese ordinava i domiciliari per l'ex presidente. Il giudice competente, Vicente Fernandez Tapia, aveva però rimesso le carte dichiarando la non applicabilità della decisione del Tribunale. Di qui il nuovo richiamo del Costituzionale, emesso ieri, a eseguire "immediatamente" la sentenza. (segue) (Brb)