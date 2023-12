Asia Orientale: consiglieri sicurezza nazionale Usa, Giappone e Corea del Sud si riuniranno a Seul sabato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri per la sicurezza nazionale della Corea del Sud, degli Stati Uniti e del Giappone discuteranno un "ampio" ordine del giorno di questioni di sicurezza regionale e cooperazione trilaterale durante una sessione di colloqui a Seul questa settimana. Lo ha annunciato John Kirby, portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca. Il consigliere per la sicurezza nazionale coreano, Cho Tae-yong e i suoi omologhi statunitense e giapponese, Jake Sullivan e Takeo Akiba, si incontreranno nella capitale della Corea del Sud sabato. L'incontro giunge mentre i tre Paesi intensificano la cooperazione a fronte delle persistenti minacce militari della Corea del Nord, alla crescente assertività della Cina e al protrarsi del conflitto tra Russia e Ucraina. "Credo che ci si possa aspettare un ampio ordine del giorno di discussioni su questioni regionali di comune interesse, in particolare nell'ambito della sicurezza", ha detto Kirby durante una conferenza stampa. "So che Jake (Sullivan) si sta preparando ad avere discussioni (…) su come possiamo dar seguito al patto di Camp David e cercare davvero di migliorare la nostra cooperazione trilaterale”, ha aggiunto il portavoce riferendosi all’intesa sulla cooperazione in materia di sicurezza raggiunta lo scorso agosto dai leader dei tre Paesi durante un vertice a Camp David.(Was)