Perù: procuratrice generale sospesa in via cautelare per sei mesi

- L'organo di governo della giustizia del Perù (Jnj) ha sospeso per sei mesi Patricia Benavides dall'incarico di Procuratrice generale. La decisione, adottata all'unanimità, è stata presa per garantire il corretto svolgimento dell'indagine disciplinare aperta per la presunta partecipazione di Benavides a una rete criminale dedita ad esercitare pressioni illecite sulla politica e la magistratura. "La Jnj agisce in stretto complimento della Costituzione, della legge organica e del suo regolamento in tema di procedure disciplinari, garantendo il giusto processo e cautelando il diritto di difesa delle indagini", si legge in una nota. Il provvedimento, frutto delle indagini condotte dalla Procura speciale contro la corruzione del potere (Eficcop), aumenta il corto circuito istituzionale che sta colpendo la giustizia del Perù. Benavides aveva formalizzato al Parlamento l'accusa di "omicidio" nei confronti della presidente, Dina Boluarte, ritenuta responsabile delle oltre 50 morti seguite alla repressione delle proteste di piazza organizzate contro il suo governo. Accuse estese anche al presidente del Consiglio dei ministri, Alberto Otarola. (segue) (Brb)