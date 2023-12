Perù: procuratrice generale sospesa in via cautelare per sei mesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governanti inquisiti hanno risposto parlando di una "manovra politica" che Benavides avrebbe animato proprio per spostare i riflettori delle indagini su di lei. Quello aperto da Benavides è un fascicolo con cui si cerca di "distrarre da una denuncia gravissima contro la stessa procuratrice", ha detto Boluarte manifestando "sorpresa" per il fatto che la denuncia sia stata attivata "dopo che la cittadinanza è stata informata sulle perquisizione e l'arresto della squadra di consiglieri di Benavides, per presunti atti di corruzione". Il primo ministro Otarola, da parte sua, ha detto che "sarebbe un bene", per la nazione, "che Benavides si facesse carico delle proprie azioni". (Brb)