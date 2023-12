Azerbaigian: sisma di magnitudo 5.6 nelle acque del Caspio vicino a Baku

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terremoto di magnitudo 5.6 è avvenuto questa mattina nelle acque del Mar Caspio antistanti Baku, capitale dell'Azerbaigian. Secondo quanto riferito dal ministero per le Situazioni di emergenza, il sisma non ha provocato danni, vittime o feriti. Secondo le informazioni preliminari fornite dal Centro servizi sismologici dell'Accademia nazionale delle scienze dell'Azerbaigian al Centro di gestione delle crisi del ministero per le Situazioni di emergenza, oggi alle 08:16 ora locale (le 5:16 in Italia) è stato registrato un terremoto di magnitudo 5.6 nel Mar Caspio, ad una profondità di 68 chilometri. Il sisma è stato avvertito nella città di Baku e nelle zone circostanti. "Il ministero per le Situazioni di emergenza non ha ricevuto alcuna informazione su eventuali danni o feriti a seguito del terremoto", si legge in una nota. (Rum)