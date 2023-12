Australia-Papua Nuova Guinea: firmato accordo di sicurezza bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Australia e Papua Nuova Guinea hanno firmato un importante accordo di sicurezza che prevede il pattugliamento da parte dell’Australia del piccolo Paese insulare del Pacifico. I primi ministri dei due Paesi, Anthony Albanese e James Marape, hanno annunciato l’accordo oggi nel corso di una conferenza stampa congiunta a Canberra. “L’accordo renderà più semplice per l’Australia assistere le esigenze di sicurezza interna di Papua Nuova Guinea, e consentirà ad entrambi i Paesi di sostenere la reciproca sicurezza e la stabilità regionale”, ha dichiarato Albanese. Il nuovo accordo consolida ulteriormente il ruolo già assunto dall’Australia nelle funzioni di polizia, giudiziarie e di sicurezza di Papua. Canberra ha impegnato 130 milioni di dollari a sostegno di tali iniziative, che verranno destinate in parte anche alla costruzione di un centro di addestramento per gli agenti di polizia del Paese insulare. Marape ha ricordato che il sistema giudiziario, il servizio pubblico e i confini di Papua Nuova Guinea sono stati istituiti dall’Australia prima che il Paese del Pacifico ottenesse l’indipendenza 48 anni fa. “Ci avete sempre sostenuti. Quanto accade a nord dei vostri confini ha un profondo effetto reciproco e benefici e conseguenze per la nostra regione”, ha dichiarato il primo ministro.(Res)