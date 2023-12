Giappone: governo vincola esportazioni verso 36 aziende e organizzazioni straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha aggiunto 36 nuove aziende e organizzazioni, tra cui un istituto cinese di ricerca sulle armi nucleari, alla sua lista di entità sospettate di coinvolgimento nello sviluppo di armi di distruzione di massa. Lo ha annunciato ieri il ministero dell'Industria giapponese. La lista, che comporta vincoli alle esportazioni, conta ora un totale di 706 nominativi di entità in 15 Paesi e regioni. Tra le organizzazioni aggiunte alla lista figurano entità russe e l’Accademia di cinese di ingegneria fisica, sospettata dal Giappone di essere coinvolta nello sviluppo dell’arsenale atomico cinese. In linea di principio, la lista viene revisionata dalle autorità giapponesi una volta all'anno. Le esportazioni di prodotti a imprese e organizzazioni presenti nella lista richiedono l'autorizzazione del ministro dell'Industria, a meno che non sia chiaro che le merci esportate non possano essere utilizzate per lo sviluppo di armi di distruzione di massa.(Git)