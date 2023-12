Russia: arrestato cittadino Tjumen per aver "finanziato" le Forze armate ucraine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino della regione russa di Tjumen è stato arrestato per aver inviato dei "finanziamenti" alle Forze armate ucraine: nei suoi confronti è stato aperto un procedimento penale per alto tradimento. Lo ha riferito l'ufficio stampa del dipartimento regionale del Servizio per la sicurezza federale (Fsb). "I dipendenti del Servizio federale di sicurezza russo nella regione di Tjumen hanno ricevuto informazioni che sono servite come base per l'avvio di un procedimento penale per aver commesso alto tradimento sotto forma di fornitura di assistenza finanziaria a uno Stato straniero (articolo 275 del codice penale russo Federazione) contro un residente della regione di Tjumen", si legge nel comunicato. Il dipartimento dell'Fsb ha spiegato che l’uomo “ha trasferito denaro di proposito” alle Forze armate ucraine. La responsabilità penale per aver commesso questo reato può arrivare fino all'ergastolo. (Rum)