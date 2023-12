Usa: pacchetto aiuti all’Ucraina bloccato al Senato, senatori auspicano intervento di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senatori statunitensi di entrambi i partiti stanno sollecitando il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il leader della minoranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, ad assumere iniziative più decise per superare lo stallo politico che ieri ha nuovamente impedito l’approvazione del nuovo pacchetto di spesa destinato a sostenere lo sforzo bellico dell’Ucraina, le operazioni militari di Israele a Gaza e la sicurezza del confine meridionale degli Stati Uniti. Il pacchetto di spesa da circa 110 miliardi di dollari è oggetto da settimane di un braccio di ferro tra la Casa Bianca e i Repubblicani, che accusano Biden di essersi disinteressato alla crisi migratoria e dei traffici illegali al confine con il Messico. Lo stallo si è ulteriormente aggravato lo scorso fine settimana, quando i negoziati sulla sicurezza del confine meridionale statunitense si sono interrotti. Il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, ha tentato ieri di ottenere l’approvazione del pacchetto di spesa consentendo ai Repubblicani di presentare un qualsiasi emendamento relativo alla sicurezza dei confini nazionali che potesse “ottenere ragionevolmente” 60 voti favorevoli al Senato. I Repubblicani, però, hanno respinto l’offerta. L’esito della votazione di ieri non giunge a sorpresa: soltanto il giorno prima, diversi senatori repubblicani, inclusi Deb Fischer e Mitt Romney, avevano lasciato anticipatamente un briefing riservato dell'amministrazione presidenziale in merito al provvedimento, tornando ad accusare la Casa Bianca di anteporre le crisi all’estero alle basilari esigenze di sicurezza interna degli Stati Uniti. Secondo il quotidiano “The Hill”, a sole due settimane dalla pausa di Natale, sempre più senatori ammettono che l’approvazione degli aiuti per l’Ucraina difficilmente potrà avvenire prima del prossimo anno.(Was)