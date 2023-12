Usa: Forze armate bloccano l’intera flotta di convertiplani Osprey dopo l’incidente in Giappone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il Giappone ha espresso cordoglio e gratitudine per la perdita di otto membri dell’equipaggio del convertiplano CV-22 Osprey dell’Aeronautica degli Stati Uniti nello schianto del 29 novembre. Lo riferisce il ministero degli Esteri giapponese, dopo l’annuncio con cui il Comando operativo speciale della forza aerea Usa ha ufficializzato la morte degli otto militari. “La deterrenza dell’Alleanza Giappone-Usa è resa possibile dalla forte determinazione dei membri delle Us Forces Japan che rischiano la vita nello svolgimento delle loro missioni e dal sostegno dei loro familiari”, si legge nel messaggio di condoglianze di Tokyo. “Il governo del Giappone è determinato a garantire la sicurezza del popolo giapponese e dei membri delle forze armate statunitensi in Giappone, che è la nostra massima priorità. È determinato a cooperare con gli Stati Uniti per mantenere la pace e la sicurezza in Giappone e nella regione circostante”, prosegue la nota. Il ministero informa che la sua titolare Yoko Kamikawa, ha inviato lettere di cordoglio al segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, e all’ambasciatore, Rahm Emanuel, e che il primo ministro, Fumio Kishida, ha scritto al presidente Joe Biden. (Git)