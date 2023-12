Thailandia: inflazione al consumo ai minimi da 33 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice dei prezzi al consumo della Thailandia è calato dello 0,44 per cento a novembre rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, il secondo mese consecutivo in calo e il dato più basso da circa tre anni a questa parte. Le politiche energetiche del governo hanno contribuito a contenere ‘inflazione dei prezzi della benzina, e sono calati anche i prezzi della carne di pollo e maiale. L’inflazione in Thailandia è inferiore da sette mesi alla forbice di riferimento della banca centrale di quel Paese, compresa tra l’1 e il 3 per cento.(Fim)