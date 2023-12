Cina-Ue: Xi, necessario cooperare allo sviluppo dei legami eliminando ingerenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Unione europea dovrebbero cooperare allo sviluppo delle relazioni bilaterali eliminando “ogni tipo di ingerenza”. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, durante il colloquio tenuto oggi con i presidenti della Commissione e del Consiglio europeo, rispettivamente Ursula von der Leyen e Charles Michel, presso la residenza di Stato Diaoyutai a Pechino. Xi, riporta l’agenzia di stampa statale “Xinhua”, ha affermato che le relazioni bilaterali hanno esibito “una buona tendenza al consolidamento e allo sviluppo, il che è in linea con gli interessi di ambo le parti e con le aspettative della popolazione”. Essendo due delle principali forze a sostegno del multipolarismo e due dei principali mercati promoventi la globalizzazione, Cina e Unione europea hanno la responsabilità comune di garantire maggiore stabilità al mondo, conferire maggior slancio allo sviluppo e garantire maggior sostegno alla governance globale, soprattutto in un periodo di “grandi cambiamenti mai visti in un secolo”. Ricordando come quest’anno ricorra il 20mo anniversario del partenariato strategico onnicomprensivo Cina-Ue, Xi ha sottolineato l’esigenza di “riassumere l’esperienza storica, cogliere la tendenza generale nel panorama globale e dimostrare saggezza e responsabilità”. La Cina e l’Unione europea dovrebbero essere partner in una cooperazione “reciprocamente vantaggiosa”, rafforzare costantemente la fiducia politica reciproca, eliminare ogni tipo di ingerenza e incrementare il dialogo: è necessario rispondere congiuntamente alle sfide globali e collaborare alla promozione della stabilità e della prosperità globali, ha concluso.(Cip)