Nato: Casa Bianca, in caso di attacco russo contro Paese alleato Usa devono rispondere

- Gli Stati Uniti avrebbero il dovere di intervenire, nel caso di un attacco russo contro un Paese della Nato. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Tutti dovrebbero essere preoccupati in merito a quello che potrebbe accadere se la Russia vincerà la guerra in Ucraina: a quel punto, arriverebbero al confine orientale della Nato”, ha detto. (Was)