Medio Oriente: per la prima volta un giudice arabo della Corte penale internazionale, è il tunisino Ben Mahfoudh

- Il tunisino Haykel Ben Mahfoudh, professore di diritto internazionale pubblico, è stato eletto giudice della Corte penale internazionale per il mandato 2024-2033 nel corso della 22ma sessione dell'Assemblea degli Stati parti dello Statuto di Roma che istituisce la Corte, in corso a New York. È la prima volta che un giudice arabo viene chiamato a servire presso la Corte dalla sua fondazione nel 2002. Come riferisce l'emittente tunisina "Mosaique fm" questo successo riconosce l'elevata competenza del candidato tunisino ed è il risultato di una campagna che è proseguita per diversi mesi in Tunisia e all'estero, sotto la supervisione del ministero degli Esteri e delle sue rappresentanze diplomatiche e con il sostegno di numerose strutture e autorità nazionali del Paese nordafricano. Haykel Ben Mahfoudh è già un membro senior non residente dei programmi per il Medio Oriente dell'Atlantic Council. È direttore del Centro di ricerca sul diritto internazionale ed europeo e sulle relazioni Maghreb-Europa, incarico che ricopre dal 2013. È membro del comitato scientifico dell'Università di Cartagine in Tunisia dal 2014. Dal 2006 al 2009 ha insegnato diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto internazionale e diritti umani presso l'università El Manar in Tunisia. (segue) (Tut)