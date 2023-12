Argentina: Camera della costruzione “in attesa” sul futuro dei lavori pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera della costruzione argentina (Camarco), Gustavo Weiss, ha dichiarato di essere "in attesa" di "vedere cosa accadrà con lo stock di lavori pubblici ricevuto dal prossimo governo" presieduto dal presidente eletto Javier Milei. Lo afferma l'agenzia “Telam”. "Siamo in attesa di sapere se i lavori proseguiranno, quali proseguiranno e quali no. Non abbiamo ancora dati", ha detto Weiss, che ha avvertito che "ci sono innumerevoli lavori in corso finanziati dal governo nazionale che difficilmente potrebbero avere interessi privati perché non sono redditizi". Inoltre, ha sottolineato che "anche se l'attività è diminuita un po' negli ultimi mesi, siamo a un livello quasi record di occupazione e di consumo di cemento. Si tratta di lavori privati e di lavori pubblici, ma l'attività è davvero molto richiesta", ha spiegato. (segue) (Abu)