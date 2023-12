Medio Oriente: ambasciatore Israele all’Onu, nuovo minimo morale raggiunto da Guterres (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una lettera inviata al presidente del Consiglio di sicurezza, José De La Gasca, Guterres ha invocato l’articolo 99 dello Statuto Onu per la prima volta dalla sua nomina, nel 2017. L’articolo consente al segretario generale di portare all’attenzione del Consiglio di sicurezza “qualsiasi questione che, a suo parere, possa mettere a rischio la pace e la sicurezza internazionale”. Nella lettera, Guterres ha affermato che la guerra a Gaza ha portato “distruzione e sofferenza senza precedenti in Israele e nei territori palestinesi”. A ottobre era già scoppiata una furiosa disputa diplomatica tra Israele e le Nazioni Unite, con i funzionari israeliani che avevano chiesto le dimissioni di Guterres dopo che questi aveva affermato che gli attacchi di Hamas del 7 ottobre contro il Paese “non sono venuti dal nulla”. Nella giornata di oggi, dopo l’invocazione da parte di Guterres dell’articolo 99, gli Emirati Arabi Uniti hanno presentato una bozza di risoluzione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite chiedendo un cessate il fuoco umanitario a Gaza. "La situazione nella Striscia di Gaza è catastrofica e quasi irreversibile", si legge nella dichiarazione di accompagnamento della missione emiratina presso le Nazioni Unite. "Non possiamo aspettare. Il Consiglio deve agire con decisione per chiedere un cessate il fuoco umanitario", ha ancora precisato la missione. Gli Emirati hanno fatto sapere che la loro bozza di risoluzione è sostenuta dai Paesi arabi e dall'Organizzazione per la cooperazione islamica, che comprende 57 Stati membri. (Res)