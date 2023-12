Giappone: chiesta pena di morte per il responsabile dell’attacco incendiario a Kyoto Animation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pubblica accusa ha chiesto la pena di morte per Shinji Aoba, il 45enne che il 18 luglio 2019 appiccò un incendio nella sede della società di animazione giapponese Kyoto Animation Co. A Kyoto, in Giappone, e che aggredì i dipendenti all’interno della struttura armato di coltello, uccidendo in tutto 36 persone. Secondo i pubblici ministeri, Aoba credeva che la Kyoto Animation avesse plagiato un romanzo da lui presentato in un concorso della società ed era già sotto sorveglianza delle autorità. Secondo la pubblica accusa, l’uomo ha agito nel pieno possesso delle sue facoltà mentali. Gli avvocati difensori dell’uomo, che hanno chiesto una pena ridotta, affermano invece che Aoba soffrisse di deliri e credeva di combattere contro una "figura oscura. Kyoto Animation, noto anche come “KyoAni", è uno studio noto a livello internazionale per la produzione di diverse opere di animazione, tra cui "K-On!" e "La malinconia di Haruhi Suzumiya".(Git)