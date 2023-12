Usa: Forze armate bloccano l’intera flotta di convertiplani Osprey dopo l’incidente in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate degli Stati Uniti hanno sospeso le operazioni della loro intera flotta globale di convertiplani V-22 Osprey, circa una settimana dopo l’incidente che ha coinvolto uno di questi velivoli nel sud del Giappone, causando la morte di otto militari. Secondo una nota diffusa dal Pentagono, i risultati preliminari delle indagini sull’incidente verificatosi il 29 novembre scorso indicano un “potenziale fallimento materiale”, ovvero un guasto del velivolo. Il provvedimento di messa a terra degli Osprey riguarda tutte le versioni del convertiplano in dotazione a Marina, Forza aerea e Marines, e servirà ad accertare le cause dell’incidente e adottare i provvedimenti necessari alla ripresa delle operazioni in sicurezza. Nei giorni scorsi le Forze armate statunitensi avevano continuato a utilizzare gli Osprey in Giappone nonostante le richieste rivolte dal governo di quel Paese asiatico, che aveva espresso preoccupazione per i frequenti incidenti che negli anni hanno coinvolto quel velivolo. (segue) (Git)