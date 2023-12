© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia è intervenuta per una sparatoria in corso all’interno di un edificio dell’Università del Nevada, a Las Vegas. Lo hanno annunciato le forze dell’ordine. Il dipartimento di polizia cittadino ha aggiunto che allo stato attuale “sembrano esserci diverse vittime”. Le persone che si trovano all’interno del campus sono state invitate a rimanere negli edifici. (Was)