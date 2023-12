© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista palestinese di Hamas sta impedendo l’accesso della Croce Rossa agli ostaggi. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Non stanno permettendo alla Croce Rossa di accedere agli ostaggi: è inaccettabile”, ha detto. (Was)