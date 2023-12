Venezuela-Guyana: Casa Bianca, situazione preoccupante, non vogliamo vedere violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi stanno monitorando “con grande attenzione” la situazione nel Territorio Esequibo, conteso tra Venezuela e Guyana, dopo che il referendum consultivo indetto domenica scorsa dal governo del presidente Nicolas Maduro ha riconosciuto la sovranità di Caracas sulla regione. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “La situazione è preoccupante: non vogliamo vedere episodi di violenza o l’esplosione di un conflitto”, ha detto, aggiungendo che le autorità di Washington sono in contatto con tutti i partner nella regione. (Was)