Medio Oriente: per la prima volta un giudice arabo della Corte penale internazionale, è il tunisino Ben Mahfoudh (2)

- Ben Mahfoudh è anche uno dei soci fondatori dello studio legale Ben Mahfoudh & co., dove ha lavorato dal 1996 al 2011. È esperto associato del Centro per gli studi strategici del Vicino oriente e dell'Asia meridionale della National defense university dal 2002 e ha collaborato con la Nato nel 2007 e nel 2018 sui temi della trasparenza e della sicurezza in Tunisia. Ben Mahfoudh ha esperienza nei programmi di riforma del settore della sicurezza, sviluppo internazionale, costruzione della costituzione e società civile. Ha conseguito una laurea magistrale in Giurisprudenza nel 1993, specializzandosi in Diritto economico e sociale, un master in Diritto pubblico e finanziario nel 1995 e un dottorato in Diritto internazionale umanitario nel 2005, tutti presso l'università di Cartagine in Tunisia. È autore di tre libri pubblicati tra il 2010 e il 2016, nonché di numerose pubblicazioni accademiche in inglese e francese. Parla fluentemente arabo, inglese e francese. (Tut)