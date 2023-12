Usa-Argentina: Casa Bianca invierà delegazione all’insediamento di Milei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato che una delegazione della Casa Bianca si recherà a Buenos Aires, in Argentina, per prendere parte alla cerimonia di insediamento del presidente eletto, Javier Milei, in programma per il 10 dicembre. In una nota, la Casa Bianca ha precisato che la delegazione sarà guidata dalla segretaria all’Energia, Jennifer Granholm. Saranno presenti anche l’ambasciatore Usa in Argentina, Marc Stanley; il sottosegretario ai Trasporti, Carlos Monje; l’assistente della segretaria all’Energia per gli affari internazionali; Andrew Light; Juan Sebastian Gonzalez, assistente speciale della Casa Bianca e capo dell’ufficio per l’emisfero occidentale del Consiglio per la sicurezza nazionale. (Was)