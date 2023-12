Medio Oriente: consigliere della vicepresidente Usa a Ramallah, incontro con Abbas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale della vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, si è recato a Ramallah, in Cisgiordania, dove ha incontrato il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas. Lo ha annunciato la Casa Bianca in una nota. Il consigliere Phil Gordon ha anche incontrato il segretario generale del comitato esecutivo dell’Organizzazione per la liberazione della palestina (Plo), Hussein Al Sheikh; il capo dei servizi di intelligence palestinesi, Majid Faraj; e i rappresentanti della comunità imprenditoriale. Il funzionario della presidenza Usa ha aggiornato i suoi interlocutori sui colloqui avuti dalla Harris a Dubai, in occasione della Cop28, facendo anche il punto in merito alla situazione in Cisgiordania e alla guerra nella Striscia di Gaza. Gordon ha ribadito l’impegno dell’amministrazione Biden a “sostenere il popolo palestinese e il suo diritto alla sicurezza, alla dignità e all’autodeterminazione”. Il consigliere ha anche sottolineato il sostegno di Washington nei confronti della creazione di uno Stato palestinese. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla necessità di garantire la consegna di aiuti umanitari alla Striscia di Gaza, e proteggere i civili nel quadro della guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese di Hamas. Infine, durante i colloqui è stata affrontata la situazione in Cisgiordania. Gordon ha ribadito la necessità di garantire la stabilità e la preoccupazione del governo federale per “azioni che possano aggravare le tensioni, inclusa la violenza dei coloni estremisti”. (Was)