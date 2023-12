Usa: Vivek Ramaswamy attacca Nikki Haley al dibattito repubblicano, è fascista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imprenditore statunitense Vivek Ramaswamy, candidato alla Casa Bianca per il 2024, ha attaccato duramente la sua concorrente Nikki Haley, ex governatrice della Carolina del Sud, durante il quarto dibattito tra i candidati repubblicani alle elezioni presidenziali del prossimo anno. Durante il confronto, trasmesso in diretta su “NewsNation”, Ramaswamy ha affermato che la Haley è l’unica persona “ad essere più fascista del regime di Joe Biden”. (Was)