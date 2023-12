Giustizia: Crosetto sentito da Procuratore capo Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, ha ascoltato oggi, in Procura a Roma, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, come persona informata sui fatti, in merito alle dichiarazioni contenute nell'intervista rilasciata dall’esponente dell’esecutivo, lo scorso 26 novembre, al "Corriere della Sera", sui rapporti tra politica e magistratura.(Rer)