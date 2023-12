Aerospazio: responsabile Esplorazione Asi, Paesi Europa centro-orientale portano grande sviluppo alla ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paesi di recente ingresso nell'Ue come la Repubblica Ceca portano nuove idee e molta esperienza nel campo della ricerca spaziale. Lo ha detto oggi il responsabile Esplorazione e infrastrutture orbitali dell'Agenzia spaziale italiana (Asi), Raffaele Mugnuolo, in occasione della Giornata internazionale dello spazio svoltasi oggi presso l'ambasciata italiana a Praga. Secondo Mugnolo, questa grande esperienza, abbinata "ad una grossa industria" come quella italiana, può portare "grandi opportunità" alla Repubblica Ceca. Il responsabile ha inoltre notato che l'astronauta ceco Ales Svoboda ha superato tutti i test per cui può prendere parte a una missione su una stazione spaziale e ha aggiunto che "c'è un'offerta alla Repubblica Ceca" per permettere a Svoboda di partecipare a una missione sulla Stazione spaziale internazionale. Mugnolo ha inoltre indicato che la Repubblica Ceca è molto attiva anche in termine di ricerca e sviluppo dei dati raccolti durante le missioni spaziali. (Vap)