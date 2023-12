Medio Oriente: Emirati presentano risoluzione al Consiglio di sicurezza Onu, chiesto cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno presentato una bozza di risoluzione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite chiedendo un cessate il fuoco umanitario a Gaza. "La situazione nella Striscia di Gaza è catastrofica e quasi irreversibile", si legge nella dichiarazione di accompagnamento della missione emiratina presso le Nazioni Unite. "Non possiamo aspettare. Il Consiglio deve agire con decisione per chiedere un cessate il fuoco umanitario", ha ancora precisato la missione. La bozza è stata presentata dopo che il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha formalmente deferito la situazione relativa a Gaza al Consiglio di sicurezza. Gli Emirati hanno fatto sapere che la loro bozza di risoluzione è sostenuta dai Paesi arabi e dall'Organizzazione per la cooperazione islamica, che comprende 57 Stati membri. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha indirizzato oggi la questione relativa alla Striscia di Gaza al Consiglio di sicurezza, esortando i Paesi membri ad “evitare una catastrofe umanitaria” nel quadro del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese di Hamas. (segue) (Res)