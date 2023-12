Paraguay: raggiunto accordo di attuazione con Singapore per cooperazione in crediti di carbonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paraguay e Singapore hanno concluso i negoziati sull'accordo di attuazione per la cooperazione in materia di crediti di carbonio. Lo rende noto un comunicato del ministero degli Esteri paraguaiano. La notizia è stata comunicata dopo un incontro tra il presidente del Paraguay, Santiago Pena, e il primo ministro e coordinatore della Sicurezza nazionale di Singapore, Teo Chee Hean, nel quadro della Conferenza delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici (Cop28). L'accordo, che dovrebbe essere firmato da entrambi i Paesi all'inizio del 2024, "consentirà il trasferimento bilaterale di crediti di carbonio, in linea con l'articolo 6 dell'Accordo di Parigi", spiega la nota, aggiungendo che "stabilirà criteri e processi per lo sviluppo di progetti e per lo scambio di crediti di carbonio". (segue) (Abu)