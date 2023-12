Medio Oriente: ambasciatore Israele all’Onu, nuovo minimo morale raggiunto da Guterres

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha raggiunto “un nuovo minimo morale” con l’invocazione dell’articolo 99 della Carta delle Nazioni Unite. Lo ha dichiarato l’ambasciatore di Israele presso le Nazioni Unite, Gilard Erdan, commentando il deferimento formale al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite della situazione relativa alla Striscia di Gaza. Erdan ha scritto su X che il segretario generale ha deciso di attivare "questa rara clausola” solo per fare pressione su Israele. L’ambasciatore ha poi descritto la mossa di Guterres come “un’ulteriore prova della distorsione morale del segretario generale e dei suoi pregiudizi contro Israele”, accusandolo infine di aver scelto “di continuare a fare il gioco di Hamas”. Il diplomatico ha quindi ribadito la richiesta di dimissioni immediate del segretario generale. Anche il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen ha invitato Guterres a dimettersi, affermando che “è un pericolo per la pace nel mondo”. La decisione di Guterres di invocare la clausola della Carta delle Nazioni Unite è, secondo quanto ha scritto Cohen su X, "un'approvazione dell'omicidio di anziani, del rapimento di bambini e dello stupro di donne". Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha indirizzato oggi la questione relativa alla Striscia di Gaza al Consiglio di sicurezza, esortando i Paesi membri ad “evitare una catastrofe umanitaria” nel quadro del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese di Hamas. (segue) (Res)