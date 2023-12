Usa: cordoglio di Biden dopo sparatorie in Texas e Nevada, violenza insensata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha condannato le sparatorie avvenute nei giorni scorsi in Texas e quella che ha avuto luogo poche ore fa all’Università del Nevada, a Las Vegas, affermando che “ancora una volta ci sono famiglie in lutto per colpa di questa violenza senza senso”. In una nota, il presidente Usa ha fatto insieme alla moglie Jill le condoglianze ai parenti delle vittime: sei dopo una serie di sparatorie in Texas, e quelle morte a Las Vegas, il cui bilancio non è stato ancora reso noto dalla polizia. Biden ha anche ringraziato le forze dell’ordine per il loro lavoro, affermando che le agenzie federali si trovano sul campo per assistere le autorità statali e locali. “Siamo pronti a fornire tutto l’aiuto necessario”, ha aggiunto, ricordando che nel 2023 negli Stati Uniti sono state registrate più di 600 sparatorie di massa. “Non è una cosa normale, e non possiamo lasciare che lo diventi: dobbiamo fare di più per porre fine a questa epidemia di violenza armata”, ha concluso. (Was)