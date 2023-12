Usa: Nevada, incriminati sei dei falsi grandi elettori pro-Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gran giurì in Nevada ha incriminato sei persone il cui nome è stato inserito all’interno di una lista falsa di grandi elettori, in occasione delle presidenziali del 2020, e che hanno contattato il Congresso per far confermare la vittoria di Donald Trump nello Stato. Le disposizioni del gran giurì sono arrivate dopo che il procuratore generale del Nevada, il democratico Aaron Ford, ha avviato una indagine analoga a quelle preparate in precedenza dalle autorità di Georgia e Michigan. Dopo le elezioni del 2020, diversi attivisti repubblicani sono stati inseriti in false liste di grandi elettori in alcuni Stati, con l’obiettivo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden. “Continueremo a fare tutto il necessario per difendere la nostra democrazia e le nostre istituzioni”, ha detto Ford in una nota. (Was)