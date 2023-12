Europee: Bonetti, Rosato è la persona giusta per nostro progetto riformista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ettore Rosato è la persona giusta per il nostro progetto riformista: ha una grande capacità di dialogo, non ha egoismi di parte, sa aggregare e sa portare a casa risultati condivisi. Sono queste qualità a far buona e affidabile la politica: puntare dritto a far fare un passo avanti al Paese, saper mediare e portare tutti all’obiettivo. Buon lavoro Ettore!”. Lo afferma su Facebook la presidente di Per (Popolari, europeisti, riformatori), Elena Bonetti, sulla decisione assunta con il segretario di Azione, Carlo Calenda, di affidare a Ettore Rosato l’organizzazione della federazione tra Azione e Per, a cominciare dalle prossime elezioni Europee. (Rin)