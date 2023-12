Difesa: segretario Usa incontra omologo di Singapore, focus su Indo-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha incontrato al Pentagono l’omologo di Singapore, Ng Eng Hen, per discutere il futuro della cooperazione bilaterale nel campo della sicurezza. Le parti, riferisce una nota, hanno fatto il punto sulla partnership tra i due Paesi nel settore della difesa, dedicando particolare attenzione ai temi dell’innovazione e delle nuove tecnologie. Austin ha ringraziato la sua controparte per l’accesso garantito da Singapore alle truppe statunitensi, affermando che il Paese è “tra i partner più importanti che abbiamo nel campo della difesa”. Entrambi, infine, hanno ribadito l’impegno a garantire la sicurezza e la stabilità della regione indopacifica. (Was)